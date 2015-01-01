Сумма убытков краевых предприятий повысилась на 46,8%

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По данным Пермьстата, за январь-ноябрь прошлого года финансовый результат предприятий Пермского края (прибыль за вычетом убытков) составил 171, 7 млрд руб., что на 18,2% ниже показателя за 2015 год. При этом существенно повысилась сумма убытков предпринимателей — на 46,8% и теперь составляет 18,8 млрд руб.

В целом по Пермскому краю, 69,9% обследованных организаций получили 190,4 млрд руб. прибыли, что на 14,5% ниже, по сравнению с прошлым годом. Доля прибыльных организаций в промышленности региона составила 63,6%, что составило 85,4% к уровню прошлого года.

Полностью прибыльным оказалось текстильное и швейное производство (100%). Самым неприбыльным — производство и перераспределение тепловой энергии (34,5% рентабельных производств) с прибылью в 183 млн руб. и убытками в 1 млрд 824 млн руб.

В исследовании не учитывались субъекты малого бизнеса, банки, страховые и бюджетные организации и компании с численностью до 15 человек.