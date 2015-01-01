Вопрос о выдвижении кандидатов в конкурсную комиссию Фонда капремонта оказался в подвешенном состоянии

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В четверг, 19 января, в ходе пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края было решено снять с повестки вопрос о выдвижении кандидатов для включения в состав конкурсной комиссии по отбору руководителя некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».

Напомним, ранее в рамках заседаний комитетов краевого парламента было выбрано трое кандидатов, а причиной снятия вопроса с повестки пленарного заседания стало предложение депутата Виктора Плюснина выдвигать не трёх, а пятерых кандидатов — по количеству комитетов.

По словам депутата Ильи Шулькина, выдвинутого кандидатом в комиссию на заседании комитета законодательного собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам, снятие вопроса с повестки пока не отменяет решения комитета, но и решение о переносе вопроса пока не принято.

«В соответствии с законом Законодательное собрание должно было выдвинуть трёх кандидатур. Оно их выдвинуло. Одна из них моя. Сегодня этот вопрос отозвали с мотивировкой «давайте расширим количество участников». Но ничего не мешало проголосовать за три кандидатуры и на следующей пленарке ввести ещё двух человек. Но на сегодняшний день нет решения ни о переносе этого вопроса, ни о расширении списка участников, а есть решение о том, что вопрос нужно снять. То есть кандидатуры в комиссию не поданы. Очевидно, нужно время для какого-то манёвра. Что будет дальше — будет увеличен состав комиссии или будет пересмотрено решение комитетов, я не знаю. Решение комитета никто не отменял, но есть минимум три механизма, по которым решение комитета можно нивелировать. При переголосовании я не буду снимать свою кандидатуру», — заявил он.

Ранее на своей странице в Facebook депутат Шулькин прокомментировал эту ситуацию так:

«Сегодня депутат Плюснин, председатель комитета по инфраструктуре, после консультаций с администрацией губернатора (с его слов), отозвал данный документ, никакой вражды к нему и разочарования от этих действий я не испытываю. Мне приятно, что моя кандидатура в составе многочисленной комиссии оказалась столь значима, что пришлось отзывать вопрос. Воспринимаю это как высокую оценку собственной эффективности».



