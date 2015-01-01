Агентство недвижимости «СтройПанельКомплект»: уверенность, удобство и комфорт для покупателей

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Комфортные взаимоотношения застройщика и покупателя — одно из слагаемых успешного сотрудничества в процессе выбора и приобретения новой квартиры.

Агентство недвижимости «СтройПанельКомплект» представляет объекты компании на рынке уже 12 лет и является одним из лидеров пермского рынка операторов недвижимости. Сегодня отдел продаж практикует различные форматы взаимодействия с покупателями, среди которых легко выбрать наиболее удобный для вас.

• Для тех, кто занят 24 часа

Офис продаж АН «СтройПанельКомплект» расположен на ул. Монастырской, 12б.

Центр города, доступные парковки, удобный график работы — даже забежав к нам в обеденный перерыв, вы сможете узнать подробную информацию об объектах и посмотреть видеоролики о них.

• Лучше один раз увидеть

Агентство регулярно проводит экскурсии на строящиеся объекты. Формат экскурсий очень популярен среди потенциальных покупателей — вы можете увидеть расположение объекта, организацию жилого и внутридворового пространства, оценить планировки и отделку квартир. Отметим, что в жилых комплексах компании также работают офисы продаж. На регулярные экскурсии компания организовывает комфортабельный трансфер.

• Отдых с пользой

Помимо обозначенных возможностей с жилыми комплексами ОАО «СтройПанельКомплект» вы можете познакомиться на ярмарках недвижимости и промо-мероприятиях застройщика. На них представлены отличные ценовые предложения, а также работают банковские специалисты по ипотечному кредитованию. Выбрав этот формат, вы сможете совместить развлекательный досуг с полезным и информативным мероприятием.

Какой бы формат вы не выбрали — наши специалисты всегда с радостью встретят вас, проведут консультацию, расскажут о характеристиках объекта, отправят заявку на кредит в 25 банков и предложат чашечку ароматного кофе.

Профессионализм, надёжность, прозрачность и многообразие финансовых решений позволяют покупателю уделить внимание эмоциональной составляющей выбора, не переживая о юридических тонкостях.

Будем рады встрече с вами!

График экскурсий на январь 2017 года

21.01 ЖК «Белые росы» с 10.00 до 12.00.

26.01 ЖК «Солдатская слободка» с 12.00 до 13.00.

28.01 ЖК «Медовый» с 10.00 до 12.00.

Агентство недвижимости расположено по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская. 12б, тел. (342) 217-93-03. Время работы с 9.00 до 20.00 часов в будни и с 10.00 до 16.00 в субботу. www.spk.perm.ru

Проектная декларация на сайте http://spk.perm.ru/apartments/

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