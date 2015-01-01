В Прикамье на 5,3% проиндексированы выплаты ветеранам труда и компенсации на ЖКУ

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По сообщению Министерства социального развития Пермского края, с 1 января 2017 года на 5,3% проиндексированы ежегодная денежная выплата ветеранам труда Пермского края и компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для многодетных малоимущих семей. В связи с чем средства на выплату субсидий были увеличены на 26,8 млн рублей.

Социальной поддержкой планируется обеспечить более 99 тыс. человек.

Напомним, по инициативе губернатора Виктора Басаргина с 1 января 2016 года в Пермском крае введена компенсация расходов на уплату взносов на капремонт многоквартирных домов для пожилых граждан старше 70 лет. В 2016 году для предоставления этой меры соцподдержки были привлечены средства федерального бюджета (23 млн руб.), что позволило компенсировать расходы на уплату взносов на капремонт более 20 тыс. гражданам.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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