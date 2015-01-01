Пермский край занял 30 место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов

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Как сообщил министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов, по итогам 2016 года Пермский край занял в рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов РФ 30 место, несмотря на то, что участвует в рейтинге не так давно — с 2015 года.

Напомним, рейтинг составляет «Агентство стратегических инициатив».

В 2015 году Прикамье оказалось на 56 месте. По итогам прошлого года регион поднялся сразу на 26 позиций, продемонстрировав одну из лучших в стране и ПФО динамику.

Таким образом, Пермский край оказался в группе регионов, где созданы комфортные для ведения бизнеса условия.

Также «Агентство стратегических инициатив» составило сборник из 22 лучших практик регионов, где наряду с практиками Татарстана и Нижегородской области представлен и Пермский край.