«Молот-Прикамье» открыл домашнюю серию матчей поражением

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Пермский «Молот-Прикамье» на своём льду в очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ потерпел поражение от питерских «армейцев».

Хоккеисты «СКА-Нева» прибыли в Пермь в качестве одного из лидеров чемпионата, хозяева же льда занимают непривычное для себя место в нижней части турнирной таблицы и ведут отчаянную борьбу за попадание в плей-офф «Кубка Братины».

Матч для «армейцев» сложился совсем непросто. Счёт был открыт только в самом дебюте второго периода: играя в меньшинстве, пермяки сумели провести контратаку на острие которой оказался Марат Зарипов. Однако, уже через три минуты цифры на табло показывали счёт 2:1 в пользу гостей с берегов Невы, в составе которых отличились Андрей Алтыбармакян и Илья Карлин. До конца периода соперники успели обменяться шайбами: сначала Максим Салахов сделал счёт вновь равным, а статус-кво восстановил Андрей Чуркин.

В заключительном периоде пермяки приложили максимум усилий, чтобы выровнять положение и заработать столь необходимые турнирные очки. За 30 секунд до окончания основного времени встречи наставник «молотобойцев» Сергей Востриков принял решение заменить вратаря на шестого полевого игрока. К сожалению, эта рокировка завершилась ещё одной шайбой в ворота пермской хоккейной дружины — в пустую «рамку» не промахнулся Альберт Конозов. «Молот-Прикамье» уступил 2:4.

Сергей Востриков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Я считаю, что была интересная игра. По самоотдаче к ребятам вопросов нет. Но совершили ошибки, за которые нас соперник наказал. Завтра разберём ошибки и будем двигаться дальше. Уточню, что речь идёт об ошибках в защите, которые повлияли на исход встречи.

Следующий матч с участием «Молота-Прикамье» вновь состоится в Перми 20 января. На этот раз хозяева льда будут принимать ХК «Звезда» из Чехова, занимающий шестую позицию в турнирной таблице розыгрыша.