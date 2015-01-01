СМИ настойчиво «увольняют» министра Игоря Гладнева
Официальные источники отставку пока не подтверждают
В среду, 18 января, у губернатора Пермского края Виктора Басаргина состоялись приватные разговоры с министром культуры Пермского края Игорем Гладневым и министром финансов Ольгой Антипиной.
С каждым из чиновников глава региона беседовал больше часа. Вскоре после этого на портале Ura.ru появилась информация о том, что речь шла об отставке министров.
Однако ни официальные источники, ни сотрудники Министерства культуры Пермского края новость об отставке Игоря Гладнева не подтверждают.
По словам источника в министерстве, после визита к губернатору министр не только не сообщил сотрудникам, о чём шла речь, но и не ответил на прямые вопросы об этом.
Сотрудники министерства финансов от комментариев тоже воздерживаются. Однако, по словам очевидцев, Ольга Антипина вышла от губернатора в подавленном настроении.
Хорошо информированный источник в правительстве края на условиях анонимности сообщил «Новому компаньону», что отставки пока не подписаны, но велика вероятность, что это будет сделано в ближайшие два дня.