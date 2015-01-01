Перспективы утилизации отходов в Перми остаются неясными

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Комитет по городскому хозяйству Пермской городской думы рассмотрел вопрос о реализации полномочий в сфере обращения с отходами.

«Это внутрикомитетский вопрос, для его обсуждения мы приглашали представителя правительства, ничего внятного он сказать не смог, поэтому в правительство отправили письменный запрос», — рассказал председатель комитета Вячеслав Григорьев.

Начальник управления экспертизы и аналитики гордумы Лев Гершанок пояснил, что запрос в краевое правительство касался разработки схемы утилизация отходов на территории Перми и того, не произойдёт ли отток инвестиций из города в другие территории. Это вопрос было поручено проработать администрации Перми, срок предоставления ответа истекает 13 февраля 2017 года.

«Но ответ правительства показывает, что вариант, который рассматривает край, неэффективен для Перми», — отметил аналитик.

Напомним, Пермский край утвердил схему обращения с отходами в декабре 2016 года, но она ещё не начала работать и сейчас её актуализируют. Поэтому она не учитывает ранее подготовленный мэрией план сбора отходов.

Согласно плану краевых властей в Перми не предполагается внедрение отдельной тарифной зоны и отдельного для города оператора. То есть он будет единый для всей территории Прикамья.

«Это неэффективно поскольку тарифообразование разное. Не исключено, что инвестиции собираемые в Перми, могут быть использованы на развитие других муниципальных образований», — предположил Лев Гершанок.

Он подчеркнул, что край отменил существующее концессионное соглашение, а новое не заключил.

Заместитель главы администрации Перми — начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Николай Уханов также заметил, что краевая схема утилизации отходов не учитывает Генеральный план Перми и программу комплексного развития города. Между тем, в этих документах отражены пути перемещения и пункты сортировки отходов.

«В прошлом году полигон Сафроны-2, который выделен городу в советские времена, был изъят у города. Не известна дальнейшая судьба муниципального предприятия и полигона: Сафроны принимают 65% отходов города», — рассказал Уханов.

«Второй вопрос — за счёт каких средств и как будет осуществляться рекультивация полигона Сафроны», — добавил Гершанок.

Комитет решил оставить вопрос об обращении с городскими отходами на контроле.