В «ЛУКОЙЛе» наградили победителей журналистского конкурса «Чёрное золото Прикамья»

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17 января в Перми в центральном офисе «ЛУКОЙЛ-Пермь» наградили лучших журналистов Пермского края, пишущих о нефтяной отрасли. Дипломы и денежные премии получили пять прикамских газет, четыре телеканала, 10 журналистов и четыре фотографа.

Конкурсная комиссия принимала работы от средств массовой информации в течение всего 2016 года. Публикации в газетах, интернет-изданиях и телесюжеты жюри оценивало по четырём номинациям: «Лучшая редакция районной газеты», «Лучшая редакция районной телекомпании», «Лучший журналист» и «Лучший фотограф».

Также специальную награду от корпоративной газеты «Пермская нефть» получила газета «Уральская версия» (Куединский район).

Олег Третьяков, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае:

— «ЛУКОЙЛ» работает в Пермском крае и всячески способствует экономическому росту и социальной стабильности в регионе. Мы очень рады, что во всех начинаниях, особенно в социальной сфере, у нас есть надёжные соратники и партнёры в лице журналистов. Даже в самых удалённых уголках Прикамья. В целом по краю, это более 100 средств массовой информации.

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