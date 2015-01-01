Просроченная задолженность прикамских больниц растёт из-за неэффективного управления

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Фото: Константин Долгановский

К такому выводу пришли специалисты краевого минздрава, проанализировав ситуацию с ростом просроченной кредиторской задолженности в учреждениях здравоохранения Пермского края. Отчёт о проделанной работе в среду, 19 января, депутатам бюджетного комитета краевого Законодательного собрания Пермского края предоставила заместитель министра здравоохранения Пермского края Марина Наам.

На сегодняшний день, по словам чиновницы, в Прикамье наблюдается тенденция к росту просроченной кредиторской задолженности учреждений здравоохранения. Если на 1 января 2015 года просроченная кредиторская задолженность в государственных медучреждениях за счёт средств краевого бюджета составляла 3,8 млн руб., то на 1 июня 2015 года — уже 23 млн руб. (на 1 января 2017 года данные будут в конце февраля).

Рост просроченной кредиторской задолженности за счёт средств обязательного медицинского страхования начался с 31 млн руб. (на 1 января 2015 года) до 196 млн руб. (на 1 июня 2015 года) и с 61 млн руб. (на 1 января 2016 года) до 193 млн руб. (на 1 июня 2016 года) и 269 млн руб. (на 1 декабря 2016 года).

«В министерстве здравоохранения утверждён приказ о назначении лиц, ответственных за осуществление контроля за состоянием просроченной кредиторской задолженности, — рассказала Марина Наам. — Те медицинские организации, которые имели просроченную кредиторскую задолженность на 1 июня 2016 года, с августа прошлого года стали закреплены за заместителями министра здравоохранения Пермского края».

В качестве примера заместитель министра здравоохранения привела Кудымкарскую центральную районную больницу. В медучреждении на 1 января 2016 года просроченная кредиторская задолженность составляла 18,8 млн руб. В течение года её удалось погасить, но больница накопила новую задолженность в размере 32 млн руб. (на сегодняшний день задолженность снизилась до 24 млн руб.). Когда специалисты минздрава выехали на место и проанализировали причины возникновения просроченной кредиторской задолженности, они выяснили, что: 4 млн руб. — это штрафы страховых компаний за неверное оформление документов; 7 млн руб. — итог того, что 80% населения, прикреплённого к Кудымкарской ЦРБ, обратились не в саму больницу, а в поликлинику больницы Коми округа; на 8,5 млн руб. не было введено статистических талонов и не предъявлено реестров за девять месяцев 2016 года (и это при наличии организационно-методического отдела в ЦРБ); 1,7 млн — потери от невыполнения плана по диспансеризации на 50%.

«Кроме того, в ЦРБ самостоятельно насчитывают неэффективные расходы при выплате заработной платы в виде надбавок стимулирующего характера административно-управленческому и прочему персоналу без установления критериев», — говорит Марина Наам.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Пермской городской клинической больнице №1, где просроченная кредиторская задолженность выросла с 17 млн в начале 2016 года до 28 млн руб. на 1 декабря 2016 года, что также, по словам замминистра, связано с неэффективными расходами, связанными с выплатой зарплаты без установления критерия.

Есть и позитивные примеры. Так, например, Станция скорой медицинской помощи Пермского района снизила просроченную кредиторскую задолженность с 13 млн (начало 2016-го) до 4 млн руб. (начало 2017-го), Пермская городская поликлиника № 8 — с 18 млн (начало 2016-го) до 11 млн руб. (начало 2017-го), городская детская клиническая больница № 3 — с 10 млн (1 декабря 2016-го) до 0 руб. (1 января 2017-го).

«Если учреждения смогут доказать, что у них существуют обоснованные дополнительные расходы, мы готовы выйти с ними на тарифную комиссию, но пока ни одно учреждение здравоохранения не смогло доказать мне обоснованность расходов, которые не покрываются базовым тарифом», — подытожила Марина Наам.

В свою очередь, председатель комитета по бюджету краевого заксобрания Елена Зырянова, выслушав доклад замминистра, упрекнула Марину Наам в том, что при необходимости системного подхода к решению проблемы с ликвидацией просроченной кредиторской задолженности прикамских медучреждений минздрав занимается ручным управлением «этого детсада». При этом по собственному признанию госпожи Зыряновой, в Коми округе нет ни одного толкового главного врача. Отсюда народная избранница делает вывод, что если причиной роста просроченной кредиторской задолженности является неэффективное управление учреждениями здравоохранения, следовательно, нужно увольнять главных врачей.

«А где взять новых?..» — только развела руками Марина Наам.

Депутат-нефтяник Олег Третьяков заступился за главврачей, заявив, что не должен человек, который учился на врача и отдал 15-25 лет врачебной практике, заниматься управленческими и финансовыми вопросами медучреждения. Следовательно, в больницах нужно укреплять финансово-экономические отделы, с них и спрашивать.

Марина Наам предложила снять вопрос об анализе причин появления просроченной кредиторской задолженности с депутатской повестки, однако народные избранники, справедливо решив, что проблема на сегодняшний день не устранена, постановили вернуться к ней и заслушать доклад минздрава в июне этого года.