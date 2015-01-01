УФАС обвинило чиновников из Очёрского района в нарушении антимонопольного законодательства

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Пермское управление ФАС России уличило администрацию Очёрского района в нарушении антимонопольного законодательства. Местных чиновников ждёт штраф в размере 1% от суммы незаконного контракта.

Как сообщили в пресс-службе Пермского УФАС, 18 ноября 2016 года администрация Очёрского района объявила аукцион на покупку легкового автомобиля для собственных нужд. Максимальная стоимость контракта составила 1,5 млн руб. На аукцион поступила единственная заявка от ООО «Терра-Моторс», с которой и был заключен контракт.

«Под условия технического задания подходил автомобиль единственной марки, а именно Toyota Camry. При этом возможность поставки эквивалентного товара, как того требует законодательство, полностью исключалась, — сообщили в Пермском УФАС. — Антимонопольная служба установила, что заказчик сформировал начальную стоимость контракта на основании исключительно ценовых предложений поставщиков автомобиля Toyota Camry. Поэтому на аукцион поступила только одна заявка, в которой к поставке и был предложен автомобиль Toyota Camry».

Поскольку контракт на поставку автомобиля уже заключен, антимонопольщики не выдали предписание об отмене аукциона, а ограничились применением штрафных санкций к ответственным чиновникам районной администрации.