На ремонт Белогорского монастыря из краевого бюджета выделят 50 млн руб.

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Члены комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края единогласно решили выделить из краевой казны 50 млн руб. на ремонт и реставрацию Крестовоздвиженского собора Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря. Широкий жест народных избранников приурочен 100-летию со дня освящения культового здания.

Как отметил директор департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края Леонид Политов, всего в региональном бюджете на 2017 год заложено 76 млн руб. на проведение ремонтно-реставрационных работ культовых зданий в регионе. Из них 35 млн руб. предназначены Белогорскому монастырю, где кроме Крестовоздвиженского собора реставрируется ещё ряд зданий, в том числе, братский жилой корпус. Дополнительные 50 млн руб. по просьбе епархии запланировано выделить на ремонт главного собора Уральского Афона. При этом представители администрации губернатора выразили готовность в случае чего скорректировать и основную, и дополнительную суммы на Белогорье в меньшую сторону.

Депутат Законодательного собрания Армен Гарслян, являющийся членом попечительского совета Уральского Афона, отметил, что когда речь идёт о Белогорском монастыре, не может быть и речи о сокращении расходов.

«Я думаю, торг здесь не уместен! — сказал словами «отца русской демократии» народный избранник. — Белогорский монастырь и Крестовоздвиженский собор — это жемчужины Урала. И для их реставрации нужны не 50, а 550 миллионов руб.. Эти деньги — то малое, что мы можем сделать для святыни в год её столетия».

Комитетом было решено вернуться к вопросу о дополнительном выделении денег Белогорью в мае 2017 года.