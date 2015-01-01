ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» выплатит «Газпрому» 3 млн руб. из-за аварии на газопроводе

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Виновник аварии на газопроводе в Соликамске, произошедшей 13 декабря 2016 года, ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» компенсирует АО «Газпром газораспределение Пермь» стоимость ремонтно-восстановительных работ в размере 3,15 млн руб. Эти средства будут выплачены до конца января.

Напомним, причиной аварии на газопроводе стало проведение несанкционированных земляных работ в охранной зоне газораспределительных сетей без согласования с газораспределительной организацией.

Источник — пресс-служба АО «Газпром газораспределение Пермь»