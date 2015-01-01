На «Азоте» выбрали лучшего оператора в химическом производстве

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В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве», в котором приняли участие 11 человек.

Оператор ДПУ в химическом производстве — одна из основных специальностей в филиале «Азот». В конкурсе участвовали операторы ДПУ основных отделений цеха крупнотоннажного агрегата аммиака 1 (1А) — отделения метилдиэтаноламиновой (МДЭА) очистки и отделения риформинга. Соревнования проходили в форме блиц-опроса, где конкурсантам было необходимо ответить на вопросы, которые касались производства аммиака, требований промышленной безопасности, а также охраны труда. Сложность состязания заключалась в том, что конкурсанты отвечали на вопросы без подготовки.

Конкурсная комиссия оценивала конкурсантов по нескольким критериям. Учитывалось, на сколько правильно, развёрнуто и быстро участники отвечали на вопросы. В итоге, большее количество баллов набрал оператор ДПУ Александр Гордеев. На втором месте оказались Вячеслав Черных и Андрей Кузнецов. А третье место разделили Алексей Мишарин и Андрей Савинов. Все участники конкурса профессионального мастерства получили дипломы, призёры соревнований были поощрены премией.

Александр Гордеев, оператор ДПУ цеха аммиака (1А) филиала «Азот» АО ОХК «УРАЛХИМ», победитель конкурса «Лучший оператор ДПУ в химическом производстве»:

— Профессия оператора ДПУ обязывает быть постоянно наготове, уметь молниеносно реагировать на любые изменения параметров производства, держать их под контролем. Поэтому справиться с вопросами конкурса профессионального мастерства для многих конкурсантов не составило труда, так как мы обязаны помнить все инструкции и правила. Это моя первая производственная победа, она послужит стимулом для новых свершений. Считаю, что учиться на производстве можно бесконечно.

Наталья Протасова, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Конкурс профмастерства для операторов ДПУ — это не просто проверка знаний основ производства, это выявление гибкости мышления сотрудников при возникновении нестандартных ситуаций. Это особенно важно для операторов, так как они управляют основными процессами аммиачного производства — «сердцем» нашего предприятия. В итоге, абсолютно все конкурсанты справились с заданиями и продемонстрировали высокий уровень знаний.

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники