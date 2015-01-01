КСП считает неэффективным выделение денег на освещение деятельности краевого правительства

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В среду, 18 января, на заседании бюджетного комитета Законодательного собрания Пермского края председатель краевой Контрольно-счётной палаты Юрий Новосёлов сообщил депутатам об итогах экспертизы эффективности расходования бюджетных средств на освещение деятельности исполнительной власти в 2015 году.

По его словам, заявленные в подпрограмме «Развитие информационного партнёрства исполнительных органов государственной власти Пермского края со средствами массовой информации» целевые показатели не достигнуты или достигнуты были не в полной мере.

Речь, в первую очередь, шла об информированности населения Пермского края о работе правительства Пермского края, а также о предоставлении всем фракциям представительного органа равных прав на освещение их деятельности. По словам Юрия Новосёлова, по итогам 2015 года уровень информированности граждан о деятельности краевого правительства в среднем вырос с 8 до 18%, но в то же время процент интересующихся работой исполнительной власти людей снизился с 71 до 61%.

«Поставленная цель подпрограммы не достигнута, — резюмировал Юрий Новосёлов. — Её формулировка отражает процесс, а не результат».

Напомним, в 2015 году на информирование населения о деятельности краевого правительства было потрачено 90 млн руб. и на обеспечение равенства политических фракций 890 тыс. руб. По итогам конкурсов контракты были заключены с 22 телеканалами и 62 печатными СМИ.