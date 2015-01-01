Пермское ООО «Вела» не смогло легализовать деятельность по взысканию долгов

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Как ранее сообщал «Новый компаньон», в Пермском крае легально взыскивать задолженность могут только два коллекторских агентства: ООО «Камелот» и «Агентство юридических споров и взысканий».

Теперь в Перми и крае законно взыскивать долги может ещё одна компания — «Первое коллекторское агентство», которая зарегистрирована и находится фирма в Москве, однако имеет должников в Пермском крае.

Кроме того, одному из пермских агентств ООО «Вела» было отказано в регистрации и внесению в реестр. По словам руководителя УФССП России по Пермскому краю Игоря Кожевникова, ООО «Вела» получило отказ из-за несоответствия требованиям: в учредительных документах компании был неверно указан основной вид деятельности, поэтому агентство будет внесено в государственный реестр после того, как только исправит все недочёты в документах.

Напомним, необходимость получения свидетельства на право заниматься коллекторской деятельностью обусловлена вступившим в конце прошлого года закона о коллекторах. Теперь деятельность фирм, специализирующихся на взыскании долгов, будет контролировать УФССП.

Коллекторам запрещается причинять вред должнику, применять физическую силу, угрожать ему, а также уничтожать или повреждать имущество, а также воздействовать на должника через работодателя или родню, а также общаться с ним с 22 до 8 часов в рабочие дни и с 20 до 9 часов — в выходные. Нельзя лично встречаться с должником более одного раза в неделю, и общаться по телефону — больше одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.

За нарушение закона судебные приставы компании будут штрафовать. Штраф для нелегальных коллекторских агентств может достичь 2 млн.руб, легальным коллекторам в случае нарушений грозит административное приостановление деятельности.