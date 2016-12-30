Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 20 января

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«Строго по рецепту». В конце прошлого года фармацевты в аптеках начали предупреждать пермяков о том, что с нового года большинство препаратов можно будет купить только по рецепту. Регламент рецептурной продажи препаратов будет направлен на государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств, а ужесточение контроля пойдёт на благо покупателей лекарств.

«Игра, которая лечит». Пермяки собрали средства на аппарат для восстановительного лечения детей-инвалидов.

«Время чистоты и порядка». Пермь вступила в объявленный президентом страны Год экологии.

«Прикамье» в лидерах чемпионата». Обзор спортивных событий.

«Где в России самая «Крепкая семья». Пермский край — лидер федерального проекта партии «Единая Россия».

«Право требовать». В Пермском крае выданы свидетельства трём коллекторским агентствам.

«Популярный рэпер поздравил мальчика из Прикамья». Подведены итоги новогодней благотворительной акции «Дедморозим».

«Счастье Никиты». Маленький пермяк мечтает о доме и родительских объятиях.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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