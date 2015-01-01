КСП проанализирует договоры пермской мэрии с «Девелопмент-Юг»

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Комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Пермской городской думы заслушал информацию об исполнении договора аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства, заключённого администрацией Перми с ООО СИК «Девелопмент-Юг».

Так,заместитель главы администрации — начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Андрей Ярославцев доложил о том, что судебный процесс о взыскании с краснодарского застройщика неустойку в размере 17 млн руб. за невыполнение условий договора комплексного освоения территории, так как не были выполнены обязательства по строительству социальных объектов, закончится 30 января.

Кроме того, чиновник сообщил, что застройщик подтверждает планы построить детский сад к 2022 году, больницу к 2025 году и школу к 2027 году.

Сейчас городские власти ведут переговоры с «Девелопмент-Юг» о том, чтобы переместить детсад из ещё не освоенной левой части в правую часть микрорайона Ива-1, которая уже застроена. Договориться об этом мэрия планирует в ближайшее время, строительство детсада начнётся не позже середины этого года.

Андрей Ярославцев также отметил, что девелопер занимается строительством различной инфраструктуры не только для обеспечения жителей Ива-1, поэтому впоследствии может предъявить администрации счёт.

«Это всерьёз и надолго заведёт нас в судебные разбирательства», — считает он.

Александр Филиппов, депутат Пермской городской думы:

— Сейчас от курирующего замглавы администрации прозвучала беззубая позиция — если пойдём в суд, везде и всё проиграем. А чем вы думали прежде, чем подписывали договоры, в соответствии с которыми мы не обладаем никакими возможностями. Категорически не устраивает этот настрой с опущенными руками. В связи с этим предложение Контрольно-счётной палате Перми (КСП): проанализировать договоры, которые заключены на предмет как раз обеспечения интересов муниципалитета.

Председатель комитета Алексей Дёмкин поддержал предложение коллеги и в проект решения было включено предложение председателю гордумы о поручении КСП провести анализ договора с «Девелопмент-Юг». Комитет одобрил проект решения, гордума рассмотрит его на ближайшем заседании 24 декабря.