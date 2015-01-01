Пермские эсеры избрали бюро совета и совет региональной палаты депутатов

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба регионального комитета партии «Справедливая Россия», 17 января в прикамское отделение избрало бюро совета и совет региональной палаты депутатов.

Так, в бюро были избраны лидер пермских справедливороссов Вероника Куликова, индивидуальный предприниматель Алексей Бутузов, председатель совета местного отделения партии в Дзержинском районе Эдуард Ковалёв, гендиректор ООО «Триумнефтегаз» Александр Пономаренко, заместитель руководителя аппарата регионального отделения Александр Репин и председатель совета местного отделения в Нытвенском районе Владимир Щукин.

В совет региональной палаты вошли депутат совета депутатов Бершети Мансур Башаров, депутат Лысьвенской гордумы Андрей Кобелев, депутат совета депутатов Вильвы Эдуард Ковалёв, Вероника Куликова, депутат Березниковской гордумы Григорий Малинин, депутат краевого парламента Аркадий Непряхин и депутат совета депутатов Сивы Юрий Уточкин.

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