Департамент общественной безопасности выведен из состава администрации губернатора

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как стало известно «Новому компаньону», департамент общественной безопасности, созданный с целью обеспечения деятельности губернатора Пермского края в области организации общественной безопасности, выведен из состава администрации губернатора.

Напомним, ранее стало известно о том, что администрация губернатора намерена ликвидировать департамент общественной безопасности. Вместо него вновь появится Министерство общественной безопасности Пермского края.

«Новый компаньон»