Зона парков в долине реки Уинки меняться не будет

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Накануне в региональном отделении «Общероссийского народного фонда» прошёл круглый стол, на котором обсуждался вопрос защиты долин малых рек в Перми от застройки и уничтожения на примере Сада соловьёв, где компания «Пермский квартал» планирует начать строительство жилого дома.

Напомним, в 2010 году жители микрорайона Садовый начали обустраивать Сад соловьёв, убрали мусор в долине ручья и высадили порядка 200 деревьев и кустарников. Но территория сада оказалась под угрозой застройки даже несмотря на то, что находится на сегодняшний день в зоне парков.

Поэтому на заседании в ОНФ обсуждалась возможность разработки новых проектов по защите рекреационной зоны. В частности, было рекомендовано разработать новый проект планировки рекреационной зоны, который охватывает, в том числе и территорию сада (ограничена улицами Аркадия Гайдара, Пушкарской и Уинской).

Но защита территории от застройки — это одно, а обустройство сада — совсем другое. Так, по словам руководителя проекта «Сад соловьёв у речки Уинки» Надежды Баглей, проход к берегу сегодня закрыт, так как большая часть территории частная, и она огорожена.

На что Андрей Ярославцев пояснил, что выкуп этих территорий в будущем не планируется. Он также пообещал, что зона парков в долине реки Уинки меняться не будет.

Присутствующие при обсуждении общественники и учёные высказали и другие предложения по сохранению долины малых рек.

Так, например, президент фонда «Обвинская роза» Елена Плешкова рекомендовала установить мораторий на застройку в долинах малых рек, но её предложение не поддержли. А общественник и заведующий лабораторией экологии и охраны природы ПГНИУ Дмитрий Андреев предложил отменить восьмой пункт федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», по которому территории общего пользования могут создаваться только на муниципальных участках, из-за чего была потеряна возможность установить такие зоны в долинах рек, где расположены садоводческие кооперативы. Руководитель группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Игорь Лобанов предложил обсудить этот вопрос с депутатами Госдумы от Пермского края.

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