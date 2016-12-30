Старый Новый год в филармонии отметили со Светланой Безродной

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Накануне Пермская краевая филармония завершила III Международный Рождественский фестиваль, который проходил с 23 декабря по 16 января и был призван объединить в одном музыкальном поле два христианских Рождества — католическое и православное, музыку светскую и храмовую. Среди участников — прославленные солисты-вокалисты и известные органисты, инструментальные трио, ансамбли, оркестры, хоры из Челябинска, Санкт-Петербурга, Москвы, Беларуси, Хорватии, Италии, Франции и США.

Закрывать музыкальный форум филармония пригласила Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» под управлением народной артистки России Светланы Безродной, который не был в Перми почти 20 лет. Это уникальный коллектив, который работает в жанре «кроссовер», образуя синтез классической, лёгкой танцевальной музыки, джаза, оперетты, массовой песни. Коллектив пользуется огромной популярностью во всём мире.

С Новым и Старым Новым годом пермскую публику поздравили Светлана Безродная, её скрипка, оркестр и солист оркестра — обладатель неповторимого мягкого баритона Сергей Полянский, исполнив программу «Грёзы любви». Программа, которую услышали пермяки, была посвящена музыке, так называемой «патефонной эпохи». Это произведения из репертуаров лучших танцевальных и джазовых оркестров мира середины прошлого века: Марека Вебера и Виктора Сельвестра, Джека Хилтона и Генри Холла, Глена Миллера и Берта Эмброуза, Леонида Утёсова, Якова Скоморовского, Александра Цфасмана и многих других прославленных мастеров эстрады. Под эти мелодии танцевали наши бабушки и дедушки, папы и мамы в то далекое время — до Великой Отечественной, во время военного лихолетья, после Великой Победы.

Переполненный тысячный зал с первой ноты словно погрузится в целебные воды так называемого «оркестрового бельканто», иными словами, оркестрового сладкозвучия, которое было свойственно музыкальным коллективам мира по обе стороны «железного занавеса».

Овации и несмолкаемые аплодисменты не стихали весь вечер. Даже губернатор края Виктор Басаргин, оставив все дела, пришёл на концерт блистательной и несравненной Безродной. В завершение вечера он вручил цветы этой восхитительной женщине, в свои годы легко танцующей польку прямо на сцене и не перестающей дирижировать!

А тем временем Пермская филармония готовится к следующему фестивалю. С 7 по 9 марта состоится VII Международный фестиваль Дениса Мацуева. Уже открыта продажа билетов.

7 и 8 марта с маэстро выступит Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением народного артиста России Александра Сладковского, а завершит фестиваль зажигательный джем-сейшн.

Пресс-служба Пермской краевой филармонии

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