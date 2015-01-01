Коммунисты требуют исключить из плана приватизации госимущества «Пермский свинокомплекс»

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На предстоящем в ближайший четверг, 19 января, пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты рассмотрят вопрос исключения из прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского края на 2016-2018 годы АО «Пермский свинокомплекс». Соответствующий проект закона в краевой парламент внесла фракция КПРФ.

По логике коммунистов, приватизация свинокомплекса приведёт к его окончательному разграблению.

«Сегодня мы имеем исключительную возможность для развития сельского хозяйства, — говорится в пояснительной записке к законопроекту КПРФ. — Но руководство принимает решение отдать его [свинокомплекс, — ред.] в частные руки. Работники предприятия и жители посёлка, для которых оно является градообразующим, уже неоднократно обращались с разными проблемами во все инстанции и сейчас обеспокоены его судьбой. Они отмечают ещё большее обветшание и разграбление предприятия, которое может привести к банкротству свинокомплекса. По нашему мнению, проблемы предприятия нужно решать его собственнику, а именно руководству края и не перекладывать свои обязанности на частные плечи. Необходимо в целом пересмотреть политику развития данного предприятия в частности и приоритеты развития сельского хозяйства края в целом. «Пермский свинокомплекс» должен оставаться в краевой собственности и продолжать развиваться через грамотное вложение средств».

С предложением коммунистов не согласился губернатор Пермского края Виктор Басаргин, давший отрицательное заключение на данную инициативу. По мнению главы региона, только 100-процентная приватизация свинокомплекса позволит предприятию (износ зданий и сооружений составляет 59%, а оборудования — более 76%) выбраться из кризиса.

«Для эффективной деятельности общества необходимы существенные инвестиционные вложения для технологической и структурной модернизации», - заключает губернатор.

По словам Виктора Басаргина, в крае реализуется экономически значимая программа «Развитие свиноводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года». Механизм предоставления субсидий предприятиям предусматривает возмещение части затрат на производство и переработку продукции свиноводства.

«При этом с 2017 года субсидии будут предоставляться только при осуществлении строительства, реконструкции, модернизации комплексов и ферм по производству свинины, приобретении оборудования, машин, механизмов. Приватизация 100% акций общества будет способствовать росту привлекательности предприятия как объекта инвестиций в целях развития отрасли агропромышленного комплекса на территории Майского сельского поселения Краснокамского района и Чайковского сельского поселения Нытвенского района», — резюмировал Виктор Басаргин.

Интересно, что арендаторы «Пермского свинокомплекса» — ООО «Свинокомплекс Пермский» (входит в ГК «Синергия») вполне согласны с коммунистами, что не стоит приватизировать предприятие. По всей видимости, их устраивает ситуация, когда изношенным до критического состояния имуществом свинокомплекса владеет регион.

«В вопросе планов по приватизации имущества АО «Пермский Свинокомплекс» мы разделяем позицию о создании государственно-частного партнёрства. Считаем, что не стоит торопиться, так как это технический момент, который должен быть тщательно проработан правительством края. Возможно, действительно есть необходимость в приостановлении работы по приватизации на данном этапе», — заявил «Новому компаньону» генеральный директор ГК «Синергия» Александр Печерский .

Напомним, в посёлке Майский осенью прошлого года прошёл ряд митингов против политики, проводимой арендатором свинокомплекса, закрывшим СВК-2. Люди требовали от краевого правительства реконструкции и финансового оздоровления предприятия.