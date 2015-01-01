«Транснефть-Прикамье» подала апелляцию на решение суда по сносу домов

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25 января в Пермском краевом суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы по иску АО «Транснефть-Прикамье» к Дмитрию Семерикову.

Напомним, гражданское дело к одному из владельцев строения, оказавшегося в охранной зоне газопровода в микрорайоне Запруд, рассматривалось в Мотовилихинском районном суде в октябре прошлого года. Тогда же суд встал на сторону АО «Транснефть-Прикамье», но ответчик смог обжаловать решение суда.

В предстоящем судебном заседании АО «Транснефть-Прикамье» вновь потребует снести дом.

Отметим, только в октябре 2015 года Пермским краевым судом были удовлетворены 47 исков, инициированных владельцами магистральных трубопроводов, к собственникам домов.

По предварительным данным, в защитных зонах магистральных трубопроводов в Пермском крае оказалось 3 тыс. земельных участков и около 400 из них заняты строениями граждан. Весной прошлого года жители Запруда получили 16 писем от АО «Транснефть-Прикамье» с требованием снести в 30-дневный срок дома, оказавшиеся в охранной зоне магистральных трубопроводов АО «Транснефть-Прикамье», ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».