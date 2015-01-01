Пермское УФАС проверяет рекламу квеструма

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Рекламу одного из пермских квеструмов, использовавшую якобы голос Путина, проверяют на нарушение антимонопольного законодательства.

Как поясняют в пресс-службе Пермского УФАС России, рекламный ролик, вышедший в эфир на радио «Болид ФМ» в январе этого года, противоречит ст.5 ФЗ «О рекламе». «Недостоверной может быть признана реклама, которая содержит сведениях о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта рекламирования либо о его одобрении», — цитируют в Пермском УФАС текст закона.





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