СвЖД перечислила в бюджет Пермского края 1,5 млрд руб.

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Как сообщает пресс-служба СвЖД (филиал РЖД), в 2016 году компания в бюджеты и внебюджетные социальные фонды перечислила 20,4 млрд руб.

В бюджет Пермского края налогов было перечислено на сумму 1,5 млрд руб., что на 0,2 млрд руб. больше, чем в 2015 году, в бюджет Свердловской области — 5,1 млрд руб., Тюменской области — 1,4 млрд руб., Ханты-Мансийского автономного округа — 1,7 млрд руб. и Ямало-Ненецкого автономного округа — 0,8 млрд руб.

Кроме того, в прошлом году для нужд ОАО «РЖД» была приобретена продукция промпредприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму 46 млрд руб.

«Новый компаньон»