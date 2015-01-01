Кадровые решения в рамках административной реформы будут приняты до 20 января

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Накануне глава Пермского края Виктор Басаргин подвёл предварительные итоги встреч с министрами.

«Несколько слов по итогам встреч с членами кабмина. Кроме того, что встречаюсь с членами кабинета министров для обсуждения их предложений в рамках проводимой реформы, ежедневно получаю и рассматриваю поступающие предложения о вариантах «перезагрузки» министерств и от промышленников, и от представителей предпринимательского сообщества, и от общественников. Скажу откровенно, приятно удивлён, когда свои предложения присылают и жители Пермского края», — пишет он в своё блоге.

Глава региона также поблагодарил всех тех, кто сегодня принимает активное участие в обсуждении административной реформы.

«Вижу, что нововведения поддерживаются, и представители совершенно разных социальных групп с энтузиазмом включились в работу. Наблюдаю и определённые подвижки в ежедневной работе министерств. Отрадно, что за грандиозными планами и звучными словами скрывается в конечном итоге простая и понятная цель — сделать жизнь наших земляков лучше, проще и счастливее. Планирую, что до конца текущей недели приму окончательные кадровые решения в рамках стартовавшей реформы», — резюмирует Виктор Басаргин.

Напомним, 29 декабря 2016 года губернатор Пермского края подписал распоряжение об отставке краевого правительства. Причиной этого стало якобы ненадлежащее исполнение его членами своих полномочий и оценка целевых показателей по реализации государственных программ. Пока же находящееся в отставке правительство продолжает работать до формирования нового состава.

«Новый компаньон»