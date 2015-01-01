«ЭР-Телеком» выступил партнёром «Русского дома» в рамках ВЭФ в Давосе

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17 января в Давосе откроется Всемирный экономический форум (ВЭФ), который продлится до 20 января. Ожидается, что его посетят 3 тыс. делегатов. Среди гостей будут президенты и руководители правительства, главы международных организаций и известные общественные деятели.

Официальную российскую делегацию в этом году возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Среди спикеров форума значатся министр экономического развития Максим Орешкин и вице-премьер Ольга Голодец.

Игорь Шувалов едет на форум, чтобы встретиться с представителями бизнеса, так как именно на таких встречах разрешаются проблемные вопросы, обсуждается практическая кооперация. Россия «всегда открыта для экономического сотрудничества вне зависимости от санкций», заявил РБК федеральный чиновник.

В Давос также отправятся председатель правления Сбербанка Герман Греф, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, совладелец UC Rusal Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин.

В рамках ВЭФ состоится официальная площадка для представителей бизнес-сообщества России — «Русский дом», партнёрами которого выступили «ЭР-Телеком», EM Communication, консалтинговая группа «Тензор», группа компаний Simple, Национальная ассоциация дистанционной торговли.

По словам президента «ЭР-Телеком Холдинга» Андрея Кузяева, компания участвует в Давосском форуме второй год подряд. Основная цель — понимание глобальных мировых трендов экономики, изучение лучших практик отрасли и их обсуждение с коллегами.

«Новый компаньон»