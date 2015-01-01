«Машиностроитель» пытается взыскать с «Пермских моторов» 765 тыс. руб.

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В Арбитражном суде Пермского края рассматривается судебный иск АО «Пермский завод «Машиностроитель» к АО «ОДК-Пермские моторы». Предметом судебных разбирательств стало взыскание затрат «Машиностроителя» на подготовку производства и уплату процентов за пользование чужими деньгами с «Пермских моторов».

В частности, «Машиностроитель» требует от «Пермских моторов» вернуть 652 152 руб. 96 коп. — затраты на подготовку производства деталей, которые завод изготавливает для моторостроительного производства. Сумма процентов за пользование деньгами обозначена в исковом заявлении в размере 112 738 руб. 05 коп.

На «Пермских моторах» корреспонденту «Нового компаньона» отказали в комментариях, сославшись на незначительность судебных разбирательств. В «Машиностроителе» также не смогли что-либо прокомментировать.

Очередное судебное разбирательство назначено на 8 февраля.

Отметим, что с приобретением заводом «Машиностроитель» современного немецкого автоклава «Sholz», позволяющего внедрить программное обеспечение по проектированию узлов из ПКМ и моделировать процессы полимеризации, предприятие вступило в кооперацию с авиационной промышленностью. На сегодняшний день «Машиностроитель» принимает участие в изготовлении нового перспективного двигателя ПД-14 для современного самолета МС-21.