Пермский музей авиации продал кабину ТУ-154 в Челябинск за 500 тыс. руб.

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Сегодня, 16 января, в интернете появились снимки, на которых видно, как по шоссе Космонавтов большегруз транспортирует часть фюзеляжа пассажирского самолёта ТУ-154. Это оказалась кабина того самого самолёта, который был выставлен на продажу на сайте avito.ru ещё в октябре прошлого года.

«Кабина самолёта продана частному лицу в Челябинск, — рассказал «Новому компаньону» сотрудник Пермского музея авиации Сергей Павлов. — Новый собственник планирует сделать из неё авиатренажёр. Сумма сделки — коммерческая тайна, но это приблизительно 500 тыс. руб., плюс-минус. Полученные деньги пойдут на развитие нашего музея».

Отметим, в самолётной кабине длиной 11 м и диаметром 3, 8 м сохранились приборная панель и несколько рядов пассажирских кресел. Стоимость экспоната в октябре 2016 года оценивалась его владельцем в 550 тыс. руб. Одним из условий приобретения фюзеляжа был его самовывоз.

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