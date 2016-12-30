Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 17 января

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Галина Полушкина: Мы рискуем потреять всё! Исполнительный директор Пермского театра оперы и балета комментирует решение краевого минкульта о замене новой сцены для театра на универсальный театрально-концертный комплекс.

Встретились, поговорили. «Отставные» министры остались довольны встречами с губернатором Пермского края.

Говорят и показывают. В День российской печати прошла юбилейная церемония награждения победителей конкурса журналистского мастерства им. Гайдара.

Образцово некоммерческий. Минюст не нашёл в деятельности пермского «Мемориала» признаков выполнения функций «иностранного агента».

Нефть живёт на конце долота. Предприятия группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае отчитались о результатах 2016 года.

Дмитрий Махонин: Прозрачности принятия тарифных решений нет. Руководитель Управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России — о причинах низкого уровня газификации и проблемах тарифов.

Александр Макаров: Экономическая безопасность — не пустой звук. Руководитель инновационной компании обратился в Пермский краевой суд в надежде защитить точку роста новой экономики в Пермском крае. Есть все возможности исправить правовые ошибки: надо только принять во внимание указание Верховного суда, а не попустительствовать слепому уничтожению бизнеса.

В товарищах согласья нет. НОСТРОЙ инициировал проверку пермской Ассоциации «Объединение строителей ТЭК».

Не застрахован никто. Множество проблем при строительстве «элитных» домов создают некомпетентные или безответственные менеджеры стройки.

От выборов до выборов. Социология: какие события 2016 года больше всего запомнились пермякам, и как они относятся к отставке правительства края?

Без шума и пыли. Государственный архив Пермского края продолжает проводить фестивали и издавать книги.

«Не оглянешься — и Святки». В Пермском доме народного творчества «Губерния» состоялся традиционный зимний фестиваль «Сочельник».

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