Краевое Росимущество завершило перераспределение федерального имущества
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ТУ Росимущества в Пермском крае завершило передачу объектов федерального имущества в оперативное управление ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю» от подразделений МВД России, дислоцированных на территории Пермского края.
Как рассказал и. о. руководителя территориального управления Росимущества Денис Молодых: «Имущественный комплекс сформирован и передан Росгвардии в полном объёме. В частности, 46 объектов капитального строительства, расположенных на территории Пермского края, свыше 3 млн единиц движимого имущества и материальных запасов».
«Новый компаньон»
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