Череповецкий «Меткомбанк» будет работать в Перми под брендом «Совкомбанка»

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Единственный филиал АО «Меткомбанка» из Череповца, расположенный в Перми на Комсомольском проспекте, 1 ближе к весне этого года объединится с «Совкомбанком» и будет работать под его брендом. Об этом сообщают в пермском филиале банка.

После объединения клиентов «Совкомбанка» будут обслуживать уже четыре отделения, включая офисы на ул. Маршала Рыбалко, 32, ул. Уральская, 113 и ул. Мира, 26.

Сейчас «Меткомбанк» обслуживает от 50 до 80 клиентов в день. Точное количество клиентов пермского филиала не уточняется.

АО «Меткомбанк» — универсальный банк, предоставляющий услуги корпоративным и частным клиентам, малому и среднему бизнесу. Банк работает на финансовом рынке России с 1990 года, основан на базе металлургического отделения Промышленно-строительного банка СССР в Череповце.



Напомним, 25 августа 2016 года ПАО «Совкомбанк» сообщил о предстоящей покупке АО «Меткомбанк» у «Севергрупп». По итогам сделки «Меткомбанк» получил в распоряжение значительные ресурсы более крупного «Совкомбанка» и должен географически расширить своё присутствие. Объединение позволит увеличить выдачу автокредитов, на чём и специализируется «Меткомбанк».

Кроме покупки «Меткомбанка» «Совкомбанк» в прошлом году также приобрёл «Гаранти-банк Москва» — российскую «дочку» турецкой Garanti Bankasi и открыл 381 новый офис в 158 населённых пунктах. Теперь «Совкомбанк» присутствует ещё в Архангельской, Белгородской, Брянской, Ленинградской, Орловской, Псковской и Смоленской областях, Карачаево-Черкесской республике и республике Марий Эл.

При этом одноимённый, но не связанный с череповецким коллегой ПАО «Меткомбанк» из Каменско-Уральского, владеющий ООО «Ренова Лаб», закроет свой офис на Пермской, 54. Причины не называются.







