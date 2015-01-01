Пермяки планируют лишить федеральный «Ростелеком» права участвовать в закупках

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермское УФАС России 23 января рассмотрит заявление о включении ПАО «Ростелеком» в Реестр недобросовестных поставщиков. На крупнейшую в России телекоммуникационную компанию поступила жалоба от пермского ГКУ «Гражданская защита».

Как сообщили в антимонопольном ведомстве, суть претензии госучреждения заключается в том, что «Ростелеком» некачественно выполнил работы по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны.

«12 декабря 2014 года «Ростелеком» выиграл электронный аукцион на выполнение этих работ, получив контракт стоимостью 84,4 млн руб., — рассказали в Пермском УФАС. — Организация закончила исполнение контракта в октябре 2015 года. Однако по результатам проверки заказчик выявил многочисленные недостатки выполнения работ. Например, «Ростелеком» не организовал стык с межрегиональной системой оповещения, а монтаж оборудования был выполнен с нарушениями проекта».

По информации «Гражданской защиты», подрядчику неоднократно предоставлялось время для устранения недостатков, но в конечном итоге заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

«Если будет принято решение о включении ПАО «Ростелеком» в Реестр недобросовестных поставщиков, компания не сможет на протяжении двух лет участвовать в закупках на территории всей России», — рассказали в УФАС, уточнив, что речь идёт о федеральном «Ростелекоме».

Как пояснили «Новому компаньону» в самом «Ростелекоме», все работы, предусмотренные контрактом с ГКУ «Гражданская защита», были выполнены в полном объёме в установленные сроки.

«Для рассмотрения заявления от ГКУ «Гражданская защита» ПАО «Ростелеком» со своей стороны представит все необходимые документы в управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю», — резюмировали в компании.