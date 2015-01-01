Восемь пар в ЗАГСе Мотовилихи получили в подарок гороскоп от звездочёта

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В прошлую пятницу, 13 января, в Мотовилихинском отделе управления ЗАГС при регистрации брака начали выдавать гороскопы, составленные звездочётом-сотрудником ЗАГСа. За минувшие выходные такой подарок получили уже восемь пермских пар.

Для торжественной регистрации брака были заранее разработаны специальные семейные гороскопы в стихах, которые, как предполагают сотрудники ЗАГСа, должны помочь молодожёнам справиться с трудностями. При этом пермяки, выбравшие не торжественную регистрацию брака, тоже получат брошюры с гороскопом на год.

«Семейный гороскоп на 2017 год обещает взаимопонимание в отношениях с супругами, предсказывает увлечение интересным хобби, к которому можно приобщить всех членов семьи. Петух поддержит во всех начинаниях, даст мудрые советы, как достичь полной гармонии в браке», — отмечают в Мотовилихинском отделе городского управления ЗАГС.

Торжественные регистрации брака под руководством звездочёта продлятся весь январь. В администрации отмечают, что подобные поздравления для молодожёнов проводятся впервые.

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