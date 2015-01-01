В Перми стартовал Кубок России по снежной и ледовой скульптуре

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15 января в ледовом городке Перми стартовал V Открытый конкурс «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж», который проводится при официальной поддержке министерства культуры России.

В 11.00 состоялась церемония открытия с жеребьёвкой команд, в которой приняли участие глава Перми Дмитрий Самойлов, заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов, генеральный директор, председатель совета Фонда скульпторов России Алексей Тютнев.

Также на церемонии открытия было зачитано официальное обращение министра культуры РФ Владимира Мединского, в котором говорилось, что минкультуры РФ рассматривает Кубок России по снежной и ледовой скульптуре в качестве одного из приоритетных проектов, поддержанных ведомством в Пермском крае, и как флагманский проект в области снежного и ледового ваяния в Российской Федерации.

В этом году география проекта существенно расширилась. Так, в Пермь приехали скульпторы из Германии, Франции, Словении, Китая, Италии, Мексики, Таиланда, Турции, Норвегии, Латвии, Малайзии, Канады и Белоруси. Россию представят девять команд, две из них — из Перми.

40 лучших зимних скульпторов объединит общая тема «Космос». У мастеров будет всего пять дней, чтобы превратить огромные кубы снега и льда в скульптурные композиции со своих эскизов. Для всех участников на рабочей площадке установлен фиксированный рабочий день с 9.00 до 19.00. Работа над созданием скульптур до и после установленного времени запрещено регламентом.

Увидеть работу скульпторов своими глазами смогут все жители и гости Перми в ледовом городке на эспланаде.

Подведение итогов состоится 21 января.

Источник — администрация Перми