В «Единой России» призывают пенсионеров не поддаваться на мошеннические схемы при получении выплат

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В январе Пенсионный фонд России начал единовременные выплаты пенсионерам.

В течение месяца деньги должны получить 43 млн граждан. Однако уже сегодня стало известно о том, что в ряде городов России дйствуют мошеннические схемы, при которых неизвестные люди, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, получают от пенсионеров все их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают.

Пётр Толстой, заместитель председателя Госдумы (фракция «Единая Россия»):

— К сожалению, всегда найдутся те, кто будет пытаться нажиться на самых слабых и незащищённых. Это низко и бесчеловечно. Дорогие пенсионеры, пожалуйста, будьте бдительны! Также хотелось бы призвать родных тех людей, которые имеют право на единовременные выплаты, быть внимательнее к своим близким: вы можете защитить их, просто уделяя старикам больше внимания, навещая их и следя за их судьбой. Не забывайте родителей, они очень нуждаются в ваших внимании и защите!

Он также напомнил, что для получения единовременной выплаты не требуется заявление, сотрудники Пенсионного фонда не ходят по квартирам, не рассылают электронных писем с просьбой перейти по сомнительной ссылке, не просят банковских данных.

«Выплата осуществляется автоматически. Если же кто-то пытается заполучить личную информацию пенсионера — это мошенники!» — отметил Толстой.

«А тем, кто мечтает обогатиться таким образом, хочу напомнить: Уголовный кодекс ещё никто не отменял! Вас найдут, и вы понесёте заслуженное наказание! И не забывайте, что у вас тоже есть родители, и такие же мошенники рано или поздно могут прийти к ним», — заключил парламентарий.

Напомним, с инициативой установить единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тыс. руб. в августе выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Решение правительства получило положительную оценку президента и было поддержано фракцией «Единой России» в Госдуме. На единовременную выплату пенсионерам в бюджете Пенсионного фонда заложено 221,7 млрд руб. Добавим, что в программе партии указано, что для «Единой России» «важно не только обеспечить выполнение государством всех своих социальных обязательств, но и сделать так, чтобы помощь людям была реальной — ощутимой, достойной и эффективной».

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края