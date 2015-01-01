Сбербанк отметил лучшие СМИ Прикамья за вклад в повышение уровня финансовой грамотности населения

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Западно-Уральский банк Сбербанка выступил партнёром Пермской краевой журналистской премии им. А. П. Гайдара — 2016.

Еёе организатор — краевая организация Союза журналистов России.

В День российской печати, 13 января, прошло торжественное награждение победителей премии. Самая престижная профессиональная награда в области журналистики в Пермском крае вручалась уже в 50-й раз.

В специальной номинации «За вклад в повышение уровня финансовой грамотности населения» Сбербанком отмечены редакции общекраевого и районного печатных изданий — «Аргументы и факты. Прикамье» и «Парма-Новости» г. Кудымкар.

Кирилл Алтухов, председатель Западно-Уральского банка Сбербанка:

— Сбербанк считает работу по повышению финансовой грамотности населения одним из своих приоритетов. В Пермском крае работу в этом направлении банк ведёт уже более пяти лет. Мы рады, что весомый вклад в развитие финансовой грамотности населения вносят и средства массовой информации. Это позволяет банкам и их клиентам говорить на одном языке, помогает людям успешно управлять личными финансами и верно оценивать возможные риски.

Кроме просветительских задач, у программы по повышению финансовой грамотности есть ещё одна важная функция: помогать людям в решении финансовых вопросов. Адресное обращение к экспертам, в том числе и специалистам Сбербанка, на страницах изданий позволяет разобраться в самых сложных ситуациях.

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