«ЕвроХим» принял на работу машинистов горных вымоечных машин

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11 человек успешно сдали итоговый экзамен в рамках профессиональной подготовки по профессии «Машинист горных выемочных машин» и приступили к работе в компании «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат».

Конкурсный набор на получение главной профессии в шахте Усольский калийный комбинат объявил в марте 2016 года. В числе основных пожеланий к кандидатам были наличие среднего профессионального технического образования и опыт работы в подземных условиях не менее года. Количество желающих пройти обучение достигло рекордных цифр.

В отдел по работе с персоналом предприятия поступило более 400 анкет, поэтому выбирали лучших и достойных претендентов. Первый набор на обучение составил 36 человек, 11 из которых уже защитили дипломы.

Обучение машинистов горных выемочных машин проходило на базе Соликамского политехнического техникума. Учёба длилась семь месяцев и состояла их двух этапов: теория и практика. Новоиспечённым студентам предстояло сдать такие дисциплины, как «Основы горного дела», «Охрана труда и промышленная безопасность», «Горная электротехника», «Устройство горных выемочных и погрузочно-доставочных машин», «Крепление горных выработок» и другие. Практику студенты проходили на рудниках ПАО «Уралкалий».

На итоговом экзамене будущие работники УКК показали блестящие знания технологического процесса. 10 человек сдали экзамен на «отлично», получив квалификацию «Машинист ГВМ 6 разряда» и один человек — на оценку «хорошо». Ему присвоена квалификация «Машинист ГВМ 5 разряда». Помимо основной профессии, обучающиеся приобрели дополнительные профессии: крепильщик, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования и стропальщик. В декабре все аттестованные слушатели приступили к работе на руднике Усольского калийного комбината.

Андрей Кодацкий, стропальщик ООО «ЕвроХим-УКК»:

— Я очень рад, что прошёл большой конкурсный отбор и попал в группу по обучению машинистов ГВМ. Раньше я работал горноспасателем, был опыт работы в шахте, но всегда хотел стать настоящим горняком, комбайнёром. Буду делать всё для того, чтобы мои знания и опыт пригодились в компании «ЕвроХим».

Даниил Красильников, крепильщик ООО «ЕвроХим- УКК»:

— Я давно мечтал работать на Усольском калийном комбинате, мне повезло, что я попал в первую группу обучающихся, то есть мы, можно сказать, «первые ласточки». Учёба прошла очень хорошо, на итоговом экзамене присутствовали не только преподаватели техникума, но и сотрудники «ЕвроХима». Я защитился на «отлично», чем очень горжусь!

В 2017 году предприятие планирует достаточно серьёзный набор — около 500 человек. В основном это рабочие, которым предстоит занять вакансии на руднике и поверхностном комплексе нового комбината. Сейчас обучение в рамках программы профессиональной подготовки по профессии «Машинист горных выемочных машин» проходят ещё 25 человек. Образовательный процесс ведётся на базе Березниковского политехнического техникума. В начале 2017 года этим студентам предстоит итоговая аттестация, которая позволит в дальнейшем работать в компании «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат».

Источник — ООО ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»