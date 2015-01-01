В пермских школах и вузах объявили карантин

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Роспотребнадзор по Пермскому краю объявил карантин в пермских школах, вузах и средне-специальных образовательных учреждениях на неделю с 14 по 21 января в связи с сезонным подъёмом заболеваемости гриппа и ОРВИ.

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев сообщает, что, по данным статистики, за 9-12 января 2017 года отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей по Пермскому краю в 4,5 раза, а по Перми — в 2,4 раза. Заболеваемость превышает ежеквартальный уровень на 32,9 и 39,1% соответственно.

Напомним, в прошлом году карантин продлился с 28 января по 10 февраля. Эпидемиологи также напоминают о недопустимости самолечения и необходимости немедленного обращения за медицинской помощью при симптомах гриппа и ОРВИ.