Официально взыскивать долги в Прикамье могут только два коллекторских агентства

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Как сообщили «Новому компаньону» в УФССП по Пермскому краю, по состоянию на сегодняшний день в регионе выданы два свидетельства коллекторским агентствам, получившим право легально взыскивать долги. Всего в Прикамье в службу судебных приставов обратились четыре компании, желающих легализовать свою коллекторскую деятельность. Какие именно — приставы пока не распространяются.

«В нашем ведомстве создан специальный отдел по работе с коллекторами, — рассказал «Новому компаньону» руководитель пресс-службы УФССП по Пермскому краю Иван Ушаков. — Ведётся большая работа, но пока только четыре компании решили легализировать свою деятельность. Вероятно, в скором времени их будет значительно больше».

Отметим, необходимость получения свидетельства на право заниматься коллекторской деятельностью обусловлена вступившим в конце прошлого года закона о коллекторах. Теперь деятельность фирм, специализирующихся по взысканию долгов, будет контролировать Управление федеральной службы судебных приставов.

Согласно закону, коллекторам запрещается причинять вред должнику, применять физическую силу, угрожать ему, а также уничтожать или повреждать имущество. Коллекторам запрещено воздействовать на должника через работодателя или родню, а также общаться с ним с 22 до 8 часов в рабочие дни и с 20 до 9 часов — в выходные. Нельзя лично встречаться с должником более одного раза в неделю, а общаться по телефону — более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.

За нарушение закона судебные приставы будут штрафовать коллекторов.