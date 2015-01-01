Подписан указ о назначении Ольги Рогожниковой заместителем министра здравоохранения

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По информации «Нового компаньона», председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов сегодня, 13 января, подписал указ о назначении Ольги Рогожниковой заместителем краевого министра здравоохранения по оказанию медицинской помощи взрослому населению. Она приступит к работе с 16 января 2017 года.

Напомним, сообщения об этом появились в конце декабря прошлого года. Должность в министерстве пустует уже месяц, до этого её занимал Павел Штэфан. Одной из причин его увольнения называется уголовное дело, которое сейчас расследуют силовики в отношении краевого минздрава.

Ольга Рогожникова окончила Пермский государственный медицинский институт в 1982 году по специальности «Лечебное дело» и интернатуру по специальности «Психиатрия». Она является врачом-психиатром высшей категории, кандидатом медицинских наук. Работала ассистентом кафедры психиатрии и медицинской психологии ГБОУ «Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А. Вагнера». Была заместителем главного врача по лечебной части ГБУЗ «Пермская краевая клиническая психиатрическая больница». В период депутатства была заместителем председателя комитета по соцполитике, входила во фракцию ЛДПР. В период нынешней избирательной кампании в округе №58 на выборах в Госдуму Рогожникова набрала лишь 10,27% голосов, уступив первое место Игорю Шубину (49,13%).