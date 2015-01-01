Краевое минприроды выставило на торги три месторождения ГПС

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Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края объявило аукционы на право пользования участками недр местного значения: с целью разведки и добычи гравийно-песчаной смеси (ГПС) на Таборском месторождении в Оханском районе, геологического изучения, разведки и добычи ГПС на участке вблизи д. Батурята в Берёзовском районе и строительного песка на Покчинском месторождении в Чердынском районе.

При этом запасы Таборского месторождения ГПС составляют 7 млн 546 тыс. кубометров, в том числе по категориям: В — 3 млн 732 тыс. кубометров, С1 — 2 млн 996 тыс. кубометров, С2 — 818 тыс. кубометров. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр на срок разработки месторождения. Стартовый размер разового платежа составляет 2 млн 664 тыс. руб.

Геологическое изучение на участке ГПС вблизи д. Батурята не проводилось, запасы полезных ископаемых, учитываемые территориальным балансом, отсутствуют. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр местного значения на срок разработки месторождения.

Запасы строительного песка выставляемой на аукцион части Покчинского месторождения ориентировочно составляют по категории В — 492 тыс. кубометров. Стартовый размер разового платежа — 122 тыс. 760 руб.

Заявки на участие в аукционах принимаются в министерстве по 14 февраля 2017 года. Аукционы состоятся 2 марта.

Источник — администрация губернатора Пермского края