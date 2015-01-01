«Кам-мед» заключил сбытовой контракт с «Янган-тау» на 2017 год

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Как сообщили в СКО «Кам-мед», компания заключила с башкирским госсанаторием «Янган-тау» годовой сбытовой контракт на продажу путёвок на общую сумму в 4 млн руб.

Аналогичные контракты были подписаны с челябинским «СКО Югкурорт» и ИП Натальей Кисловой из Челябинска. Сумма агентского вознаграждения с ИП Кисловой составляет 3 млн руб. Сумму вознаграждения в «Кам-мед» не называют.

Госсанаторий планирует в течение года реализовать путёвки на общую сумму 1,06 млрд руб.