«Кам-мед» заключил сбытовой контракт с «Янган-тау» на 2017 год
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Как сообщили в СКО «Кам-мед», компания заключила с башкирским госсанаторием «Янган-тау» годовой сбытовой контракт на продажу путёвок на общую сумму в 4 млн руб.
Аналогичные контракты были подписаны с челябинским «СКО Югкурорт» и ИП Натальей Кисловой из Челябинска. Сумма агентского вознаграждения с ИП Кисловой составляет 3 млн руб. Сумму вознаграждения в «Кам-мед» не называют.
Госсанаторий планирует в течение года реализовать путёвки на общую сумму 1,06 млрд руб.
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться