Детсад в деревне Горшки реконструируют вновь за 23 млн руб.

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Фото: Константин Долгановский

В конце прошлого года управление капитального строительства Пермского района объявило конкурс на реконструкцию детского сада в деревне Горшки Заболотского сельского поселения. Начальная (максимальная) цена контракта — 23 млн руб.

Напомним, впервые строительство детского сада в Горшках началось в 2013 году. Контракт на проведение работ выиграло «ГорСтройПроект». Из районного бюджета на эти цели было выделено 37 млн руб. В июле 2014-го детсад был сдан в строй. Однако спустя менее чем год по стенам здания пошли трещины, стала осыпаться штукатурка. Детям стало небезопасно находиться в новом садике. Делом заинтересовались следственные органы.

Следователи установили, что в ходе проведения работ подрядчики заменили строительные материалы на более дешёвые и недолговечные. После проверки деятельность детсада была приостановлена, так как стала очевидной угроза внезапного обрушения наружных и внутренних несущих стен.

Руководство подрядной организации было привлечено к уголовной ответственности. В частности, в ноябре прошлого года суд приговорил руководителя ООО «ГорСтройПроект» к 1 году 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. руб. Ранее осуждён был и компаньон руководителя, которого отправили в колонию общего режима на 1 год 11 месяцев. Экс-директор УКСа был осуждён за получение взятки от «ГорСтройПроекта» на сумму более 3 млн руб. на 8,5 лет.

«На сегодняшний день детский сад в Горшках не функционирует, — рассказал «Новому компаньону» глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов. — Но существует проект реконструкции, который подразумевает укрепление несущих конструкций здания для того, чтобы нахождение детей и взрослых в нём стало безопасным».

Окончание работ по реконструкции детского сада в Горшках намечено на 15 августа 2017 года.



