Пермский край признан высокорезультативным регионом в сфере развития инноваций

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В рейтинге, презентованном в рамках Гайдаровского форума ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Прикамье попало в число 12 высокорезультативных регионов, которые характеризуются тем, что при использовании 1% ресурсов получают более 1,5%. Помимо Пермского края в эту группу вошли Самарская область, Республика Татарстан, Башкортостан, пишет ТАСС.

В тройку лучших регионов попали Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

Рейтинг создавался на базе 29 индикаторов из трёх разделов: «Научные исследования и разработки», «Инновационная деятельность» и «Социально-экономические условия инновационной деятельности».

Нововведением этого года стали шесть дополнительных индикаторов, объединённых в ещё один смысловой блок — «Инновационная активность региона».