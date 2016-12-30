В Канаду со своим «Лебединым озером» Балетная труппа Пермского театра оперы и балета собирается в очередные зарубежные гастроли

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Первый взлёт новой солистки балета Дарьи Тихоновой состоялся в «Лебедином озере»

Фото: Антон Завьялов

В конце февраля 2017 года пермский балет отправится в Монреаль, где в течение пяти дней, с 22 по 26 февраля, будет исполнять «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского в постановке Натальи Макаровой. Поскольку 25 февраля планируется два спектакля — дневной и вечерний, то всего жители Монреаля увидят шесть спектаклей.

В главных партиях — три пары ведущих солистов театра: Инна Билаш и Никита Четвериков, Полина Булдакова и Олег Куликов, Александра Суродеева и Руслан Савденов.

Гастроли пройдут в сопровождении оркестра театра Les Grands Ballets (Монреаль), за пульт встанет главный дирижёр Пермского театра оперы и балета Валерий Платонов.

Спектакли состоятся на сцене Salle Wilfrid-Pelletier во Дворце искусств (Place des Arts), крупнейшем театральном зале Квебека.

Это уже четвёртые гастроли пермского балета в Канаде. В прошлый раз труппа выступала в этой стране меньше года назад — в марте 2016 года, до этого бывала в 2008 и 2010 годах.