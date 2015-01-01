Популярный рэпер стал Дедом Морозом для мальчика из Прикамья

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Для тысячи детей из Пермского края, оставшихся без попечения родителей, Дедами Морозами и Снегурочками в Новый год стали пермяки. И не только: мечты ребят прилетели посылками даже из Москвы и Когалыма. Чудеса творили разные люди — от обычных семей и школьных классов до одного из самых популярных рэперов России Oxxxymiron’а. Вместе они исполнили личное желание каждого ребёнка — от игрушек и спортивной экипировки до сотни роз для воспитателей.

За новогодние праздники координаторы «Дедморозим» побывали в 31 учреждении на территории Пермского края, чтобы передать ребятам из детдомов и больниц около 1000 исполненных пермяками желаний. В ярких коробках и пакетах было спрятано то, о чем ребята могли только мечтать — личные, а не общие игрушки, специальная спортивная форма и даже сюрпризы от кумиров.

«Мои увлечения — это футбол и музыка. У меня есть мечта: получить на Новый год толстовку Oxxxymiron’а. Я слушаю его песни очень давно, они мне нравятся. Я надеюсь, что моё желание исполнится», — рассказал в своём письме Артём из Центра помощи детям в п. Пешнигорт.

И не подозревал, что Дедом Морозом для него станет сам популярный рэпер. Кроме толстовки в пакете оказались футболка и открытка с автографом.

Моисей из Центра помощи детям в Закамске не стал мечтать о подарке для себя. Мальчик попросил у Деда Мороза восемь букетов роз для любимых воспитателей. Передать их, кроме Деда Мороза и Снегурочки, приехали дарители — Игорь и Юлия Тархановы. И хотя они участвуют в новогодней акции уже около пяти лет, на празднике побывали впервые.

«Моисей вышел к Деду Морозу, песню спел, всё как положено, и увидел, что мешок с подарками уже пустой. Парень наш загрустил, отвернулся, мальчишки уже начали тыкать пальцем, смеяться. Тут Дедушка и говорит: «Ну что, получай, что просил». Как он обрадовался! Искренне, живо, душевно, покраснел, застеснялся, давай тут же вручать букеты первым оказавшимся рядом воспитателям. Раньше я думала, что только маленькие дети верят в чудеса, теперь убедилась, что если эмоции живые, то верят все, даже воспитатели», — рассказывает Юлия.

Все это стало возможным благодаря множеству людей. Только на традиционный сбор желаний в Пушкинскую библиотеку пришли больше тысячи пермяков, ставших Дедами Морозами и Снегурочками для сирот и тяжелобольных ребят. Ещё больше жителей Прикамья помогли осуществиться детским мечтам, перечисляя для этого средства, предоставляя склады, транспорт и делясь своими талантами, как, например, лучшие артисты и фотографы Пермского края.

Особый груз чудес взяли на себя пермские компании. Им оказалось по силам исполнить желания целых учреждений или оплатить чудеса для тех, кому вовремя не нашёлся Дед Мороз. А также помочь доставить мечты детям.

Подробные фотоотчёты и репортажи об исполнении желаний будут опубликованы на сайте dedmorozim.ru до 1 февраля. После того, как будут обработаны и рассортированы более 6 тыс. иллюстраций, на которых, благодаря потрясающим фотографам-волонтерам, каждый Дед Мороз своими глазами сможет увидеть совершенное им чудо. Ссылки на эти материалы будут собраны в специальном календаре. Если вы не найдёте отчёт о мечте, которую осуществили, оставьте комментарий или свяжитесь с координатором учреждения, в котором находился ребёнок. Скорее всего, под Новый год с ним произошло самое главное чудо — он уехал из сиротского учреждения в семью.

Чтобы никто не остался без чудес, волонтёры «Дедморозим» отправятся в розыск — найдут в разных уголках края Прикамья детей, чьи желания ещё не исполнились. Отчёты об этом появятся отдельно на dedmorozim.ru.

«Новый компаньон»