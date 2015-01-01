В Перми на Крещение будут работать три оборудованных купели

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Фото: Константин Долгановский

Для удобства и безопасности зимнего купания в Перми в ночь с 18 на 19 января оборудуют три купели в Свердловском районе — на улице Пристанционная, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря). В Мотовилихинском районе: в Верхней Курье на улице 1 линия, 53 (на территории Храма Богоявления Господня) и на Мотовилихинском пруду.

Места для купания оборудуют специальными поручнями и сходнями, а также обустроят места для переодевания обогрева. Кроме того, для обеспечения безопасности купающихся возле каждой купели будут дежурить спасатели.

Помимо мест для купания оборудованных в черте города, купели появятся и в Пермском районе, точное их количество в настоящий момент определяется, сообщает пресс-служба администрации города.

«Новый компаньон»

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