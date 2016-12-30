Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 13 по 20 января

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Вот и прошли новогодние каникулы со шквалом событий, но праздничные мероприятия не заканчиваются. Пермяков ждут Всероссийский фестиваль зимних фольклорных традиций «Сочельник», конкурс артистов огненного жанра «Крещенские огни», спектакли и концерты, посвящённые Рождеству, а также разнообразные выставки. Но главным событием предстоящей недели станет, конечно же, Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».

Этой зимой Пермь вновь станет столицей зимней скульптуры и примет лучших мастеров со всего мира в рамках Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» (0+). V Открытый конкурс «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» состоится в Перми на городской эспланаде с 15 по 21 января 2017 года и объединит 40 мастеров из разных уголков России и мира. Скульпторы из России, Германии, Франции, Словении, Китая, Италии, Мексики, Таиланда, Турции, Норвегии, Латвии, Малайзии, Канады и Белоруссии будут соревноваться в двух номинациях: «Снежная скульптура» и «Ледовая скульптура», в рамках которых будут созданы 20 работ. Общая тема конкурса — «Космос». У мастеров будет всего пять дней, чтобы превратить огромные кубы снега и льда в скульптурные композиции.

Увидеть работу скульпторов своими глазами смогут все жители и гости Перми: работа над скульптурными композициями будет проходить в ледовом городке на эспланаде. По завершении конкурса созданные скульпторами работы образуют выставку ледовой и снежной скульптуры под открытым небом, которая дополнит пространство ледового городка и простоит почти до самой весны.

Городская эспланада, с 15 января

Первый уикенд после длинных праздничных каникул начнётся с Всероссийского фестиваля зимних фольклорных традиций «Сочельник» (0+). Уже в седьмой раз фестиваль обратится к теме возрождения традиционных форм празднования зимнего комплекса обрядов «Святки». Гостей фестиваля ждут гадания, ряженье, народные игры, хороводы, колядования, рождественские спектакли и концерты.

Откроется фестиваль 13 января в 11:00 Васильевской ярмаркой изделий прикладного творчества. В 12:00 стартуют мастер-классы по изготовлению «предметов первой магической необходимости»: оберегов, лакомок, ловушек снов, снежинок желаний, святочных сладостей. В этот же день можно увидеть спектакль — номинант «Золотой маски» «Ночь перед Рождеством» кукольного театра «Карабаска» и арт-проект «Васильев вечер».

Официальное открытие фестиваля состоится 14 января в 11:30, после чего пройдут творческие мастер-классы, по всему Дому народного творчества будут показываться различные обряды и фольклорные композиции, в финале дня состоится концерт фольклорной студии «Васильев вечер» (Томск) в 18:00, конкурс фаер-шоу «Крещенские огни» в 20:00 и концерт «Щедрый вечер» группы «Отава Ё», плавно переходящий в танцевальную вечеринку, кадриль и поцелуйные игры — начало в 22:00.

В заключительный день фестиваля, 15 января, в 11:00 начнётся конкурсный просмотр вертепов «Нова радость стала», игры, угощение пельменями и спектакль «Рождество» Театра карнавальной культуры, маски, гротеска и буффонады «Странствующие куклы господина Пэжо» (Санкт-Петербург) в 17:00.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 13-15 января

«Черевички»

Концертное исполнение комико-фантастической оперы «Черевички» (12+) ждёт зрителей в Театре оперы и балета. Главный дирижёр театра Валерий Платонов уже второй раз будет руководить концертным исполнением «Черевичек». Ранее под управлением маэстро были представлены фрагменты оперы в рамках гастрольного выступления Пермской оперы в нью-йоркском Карнеги-холле в 2008 году с программой «Чайковский известный и неизвестный». Исполняют солисты оперы, оперный хор и Большой симфонический оркестр театра.

Пермский академический театр оперы и балета им. П.И.Чайковского, 19 января, 19:00

«Вивальди-оркестр»

В конце декабря в Перми стартовал III Международный Рождественский фестиваль, объединивший в одном музыкальном поле два христианских Рождества — католическое и православное, музыку светскую и храмовую. Завершает фестиваль Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» (6+) под управлением народной артистки РФ Светланы Безродной — уникальный женский оркестр, который работает в жанре «кроссовер». Это — синтез классической, лёгкой танцевальной музыки, джаза, оперетты, массовой песни. С Новым и «Старым Новым» годом пермскую публику поздравят Светлана Безродная, её скрипка, оркестр и певец Сергей Полянский (баритон).

Большой зал филармонии, 16 января, 19:00

Для многих пермяков главное музыкальное событие января — это традиционный крещенский концерт Академического хора «Млада». В нынешнем году «Млада» удивит поклонников джазовой программой.

«Джазовые нестандарты» — это свинг, соул-джаз, фанк, блюз, фьюжн, джаз-рок — яркий коктейль из мелодий и синкопированного ритма. В программу войдут всемирно известные джазовые стандарты. Нестандартным останется всё остальное — от изначальной идеи исполнения джазовых вокальных и инструментальных композиций хором, авторских аранжировок и переложений, созданных специально для премьеры, до авторского художественного оформления сцены и, конечно, костюмов.

«Млада»

Произведения будут представлены как a capella, так и в сопровождении Jazz-Band под управлением заслуженного артиста России Евгения Манцирина.

Ольга Выгузова, художественный руководитель хора «Млада»:

— Мы представляем новую программу «Джазовые нестандарты», в которую войдут знаковые композиции Джорджа Гершвина, Эллы Фицджеральд, Джерома Керна, Дюка Эллингтона и других авторов. Джаз — это ощущение свободы, вдохновения, порыва, драйва и воплощение любви к жизни».

ДК им. А. Солдатова, 20 и 21 января, 19:00

Открылась юбилейная персональная выставка к 80-летию Льва Перевалова (0+). Заслуженный художник России Лев Иванович Перевалов — известный на Урале художник, создавший целую школу учеников, среди которых Максим Каёткин, Татьяна Нечеухина и многие другие.

Сам юбиляр, уралец по происхождению, многие свои работы посвящает Уралу, его истории и современности. Особенное внимание он уделяет Демидовым, основателям промышленной славы Урала. На юбилейной выставке художника представлены пейзажи, написанные в лучших традициях русского реализма.

Дом художника, до 30 января

Ещё одна любопытная выставка ждёт посетителей в Пермской галерее. Там разместились «Медвежьи истории» (0+), которые станут увлекательным путешествием в реальный и сказочный мир, центральным персонажем которого является герой многочисленных былин и сказок медведь.

«Медвежьи истории»

На выставке представлены работы из фондов Пермской галереи и частных коллекций. Живопись Ивана Шишкина показывает среду обитания могущественного и бесстрашного царя леса. А с гравюр Юрия Васнецова, Евгения Чарушина, Виталия Стацинского из фондов графики Пермской галереи на зрителей смотрит совсем другой образ медведя — милый, плюшевый и косолапый герой из любимых детских сказок. Настоящее украшение выставки — русские народные картинки XIX века — сказочные лубки, с которых на зрителей смотрит яркий и узнаваемый образ медведя из народных сказаний и легенд.

Пермская государственная художественная галерея, до 28 февраля

В Перми продолжаются кинопоказы лучших театральных постановок ведущих театров мира. На этот раз зрителей ждёт спектакль «Ничья земля» (16+), главные роли в котором исполнили Иэн МакКеллен и Патрик Стюарт. Спектакль рассказывает о том, как однажды летним вечером два стареющих писателя, Хёрст и Спунер, встречаются в пабе в Хэмпстеде пропустить по стаканчику — и так увлекаются, что продолжают глубоко за полночь, уже у Хёрста на дому. Чем выше растёт батарея пустых бутылок, тем невероятнее становятся байки литераторов, и вскоре невинная болтовня двух старых друзей становится крайне напряженной. А когда в доме появляются двое сурово настроенных молодых людей, дела приобретают ещё более серьёзный оборот. После спектакля будет показано эксклюзивное интервью с актёрами и режиссёром Шоном Матиасом.

Кинотеатр «Кристалл», 17 января, 19:00

Стартует кинопрокат потенциального блокбастера — очередного фильма из фантастической франшизы «Три икса» «Три икса: Мировое господство» (16 +).

Ксандер Кейдж (Вин Дизель) спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие — «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону — судьба мира.

В кинотеатрах с 19 января

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